Как долго еще будет такая погода, ждать ли в ближайшие дни снижения температуры или же наоборот – жара усилится, возможны ли +50 градусов, и когда наконец похолодает – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Сколько еще будет чрезвычайная жара: ждать ли резкого похолодания

В Украине – чрезвычайная жара. В части областей, в частности, на Юге температура уже превысила +40 градусов. Как долго еще будет жаркая погода? Снизится ли температура в ближайшие дни, или же жара усилится?

По прогнозам, которые есть на сегодня, в выходные и начало следующей недели именно усиление жары ожидаем. Будет сильная жара, в частности, +35 – +39 градусов в большинстве областей.

Если сегодня еще в большинстве +35, то дальше может быть +36 и +37 на выходных, в понедельник, вторник.

В Одессе, Николаеве и Херсоне, конечно, скажем так, "хуже" ситуация. Местами чрезвычайная жара по 40 – +41 градусу.

Такие погодные условия точно будут сохраняться до 17 июля. Возможно, что даже 16-го в большинстве регионов будет уже не такая сильная жара, то есть +35 – +39, а +28 – +34 градуса. То есть уже со вторника понемногу начнется небольшое ослабление.

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Значительного похолодания пока не будет?

Еще слабо ощутимое, скажем так. В южной части все же у нас остаются высокие значения температуры. Также добавляются Днепропетровская и Кировоградская области, – там +35 – +39 будет сохраняться.

Николаев, Одесса и Херсон +40 – +41 до 17 числа и, в принципе, в этих регионах и до 19 июля будет удерживаться.

С 16 июля на Западе и Севере станут немного ниже показатели, а уже с 19-го и по Югу будут ниже. Там уже жара будет спадать. Если до этого около +40, то будет +35.

Тоже, конечно, жарко, но по крайней мере не такая опасная чрезвычайная жара.

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Новые температурные рекорды

В этом году температура бьет рекорды. В частности, в Николаеве +40,5 градуса. Какую же самую высокую температуру фиксировали в Украине за всю историю наблюдений?

Начиная с 10 июля в Украине по разным метеостанциям фиксируются рекорды. Пока в основном это рекорды для конкретных дат, то есть 10 июля такая температура в определенных областях, на определенных метеостанциях ранее не наблюдалась. Также были рекорды для 11 июля.

Впрочем, кое-где уже есть и абсолютные максимумы. Это когда зафиксированная температура, например, перекрывает вообще максимальную температуру, которую когда-либо наблюдали на этой метеостанции.

Такое уже произошло в Николаеве. В частности, 10 июля было зафиксировано +40,5 градуса. До этого максимум составлял чуть меньше, – 40,3 градуса.

То есть 10 июля 2024 года в Николаеве была самая высокая температура за всю историю наблюдений – когда-либо, в любую дату.

Но там возможны и новые рекорды в ближайшие несколько дней, до понедельника по крайней мере точно будут перекрываться.

В целом для Украины абсолютный максимум температуры составляет +42 градуса. Он был зафиксирован на метеостанции Луганск 12 августа 2010 года. Это плюс 42 градуса на метеостанции Луганск. Сейчас по южным областям, особенно Одесская, Николаевская и Херсонская, снова можем приближаться к этим значениям.

Надеемся, что +42 градуса, конечно, не будет, хотя учитывая то, что уже может быть немного застройка кое-где, то есть дополнительные источники температурного и теплового воздействия... Посмотрим, надеемся, что все же не перекроет этот исторический максимум.

Температурные рекорды 11 июля 2024 года / Инфографика Укргидрометцентра

Но все же не исключено, что может быть более чем +42 градуса?

Да, конечно, не исключено. Для этого постоянно все фиксируется, мониторится.

Может ли быть +50 и больше: как измеряют температуру на метеостанциях

В сети пишут, что температура кое-где даже превысила +50 градусов. Также распространяют соответствующие фото термометров. Возможны ли такие показатели? Как именно измеряют температуру на метеостанциях?

Действительно, многие пользователи публикуют фотографии и пишут, что +50 – +60 градусов, мол, вы говорите о "каких-то +35 – +39". Объясняю: та температура, которая измеряется метеорологами, это, скажем так, естественная, окружающей среды, то есть приземного слоя воздуха.

Это температура, которая измеряется на специально обустроенных метеоплощадках, удаленных от любых застроек максимально, на сколько это возможно в современном мире.

На высоте 2 метров располагается специальная психрометрическая будка – белая с такими белыми жалюзями. Внутри нее термометры или датчики, которые фиксируют температуру воздуха, которая их окружает.

Это очень такая репрезентативная, именно та реальная температура воздушной массы, которая поступила на нашу территорию. А вот то, что в городе, или возле домов, или вообще под прямыми солнечными лучами, там, конечно температура может быть намного выше. Это абсолютно нормально.

В каждой точке города она будет немножечко разной. Потому что где-то тень, но дополнительно влияет асфальт, например, или какие-то здания, или еще что-то, там просто солнце попало на термометр. Поэтому это разные температуры.

Температуру на бытовых термометрах спрогнозировать невозможно. Ее никто в мире и не прогнозирует. Прогнозируют именно вот эту температуру воздушной массы в приземном слое атмосферы на специально оборудованных площадках. Чтобы они были репрезентативными.

Потому что те температуры, которые по городу, – они не репрезентативны. Не показывают влияние человека, зданий, которые нагрелись. Но, конечно, если люди находятся в городе, то вот этот тепловой эффект больше будут чувствовать.

Поэтому города у нас всегда называют островами тепла. Температура в центре города выше там, где застройки, каменные джунгли.

Температура на метеостанции отличается от домашнего термометра / Инфографика Укргидрометцентра

То есть все же температура может превышать +50 градусов?

В теории, да, может превышать. Но в принципе та температура, которая прогнозируется, измеряется, другая. И уже от нее отталкиваются.

Во всех рекомендациях, конечно, учтено, если естественная температура воздушной массы, которая освобождена от теплового воздействия окружения, прямых солнечных лучей, будет по +40, то, конечно, мы понимаем, какие будут высокие значения температуры в центре города или под прямыми солнечными лучами. И поэтому разрабатываются рекомендации. Все это учтено.

Как пережить жару / Инфографика 24 Канала

Когда и в каких областях пройдут дожди и грозы

Будут ли ливни и грозы в Украине в ближайшие дни? Ждать ли такой дождливой погоды, как в июне?

Они у нас более локальные. Но могут быть, потому что сейчас находимся не в центре антициклона. Не совсем сухая воздушная масса, все же немного влажная есть.

Мы на периферии антициклона. Соответственно эта часть всегда имеет неустойчивость в атмосфере, неравномерное распределение, что может побуждать именно во второй половине дня, вот как сегодня имели в Киеве и в некоторых областях, локальные грозы.

Даже очаги со спутника практически невидно, то есть спрогнозировать за сутки нереально. И вообще они настолько могут быть локальными, что даже на метеостанции никуда могут не попасть, это уже как повезет.

Потому что во второй половине дня это развитие, интенсивное испарение из-за высоких температур, поэтому могут быть вот эти очень локальные грозы.

Большая площадь охвата может быть по западной границе Украины. Там через Европу сейчас прохлаждают атмосферные системы фронтальные. Поэтому там могут быть более ощутимые дожди. Соответственно там немного больше облачности и температурные показатели не такие экстремально высокие.

А остальная территория у нас все же в такой воздушной массе. И внутримассовые процессы второй половины дня такими минимальными точечными грозами, как говорится, "погоды не делают": на температуру не влияют, а наоборот еще могут добавлять большей влажности.

Когда выше влажность, сложнее переносятся высокие значения температуры, большая удушливость для людей ощущается.