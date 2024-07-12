Власти Киева призывают жителей столицы быть осторожными и предоставили рекомендации, как можно уберечься или облегчить влияние аномальной жары на самочувствие.

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Киев побил 3 температурных рекорда

Укргидрометцентр сообщил, что 11 июля максимальная температура воздуха в Киеве достигла 34,2 градуса, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Между тем минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже 21,7° градуса. Предыдущее рекордное значение 1938 года превышено на 0,3° градуса.

Также, по данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,1 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель 1922 года на 0,5 градусов, а климатическую норму – на 7,2 градуса.

Когда ожидается пик жары

Синоптики прогнозируют, что аномальная жара в Киеве может продлиться до 17 июля. До 14 июля в большинстве регионов максимальная температура составит 35 – 38 градусов, а пик жары ожидается 14 – 17 июля.

Вскоре на сайте 24 Канала выйдет интервью с синоптиком о температурных рекордах с прогнозами относительно желаемого похолодания.

Как помочь себе во время жары:

избегайте длительного пребывания на улице;

отдавайте предпочтение одежде из натуральных легких и светлых тканей;

прикрывайте тело, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов, наносите солнцезащитные средства;

надевайте головной убор, носите солнцезащитные очки носите солнцезащитные очки;

пейте много воды, прохладительных напитков, откажитесь от алкоголя;

отдавайте предпочтение овощам, фруктам, зелени и меньше употребляйте жирной пищи, жареных и копченых продуктов;

часто делайте водные процедуры и принимайте душ комнатной температуры;

стоит не выполнять интенсивные физические нагрузки и тренировки.

Справка. В случае теплового удара звоните по телефону "103".