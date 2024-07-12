Об очередных температурных рекордах рассказал Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

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В Карпатах температурные рекорды

10 июля 2024 года в Яремче и на Пожижевской максимальная температура воздуха была выше предыдущих рекордных значений для этого дня и составляла:

+29,5 градусов в Яремче;

+25,5 градусов на вершине Пожижевская.

Между тем в населенном пункте Долина максимальная температура достигла предыдущего рекордного значения 10 июля 2002 года и составила +30 градусов.

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Отметим, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться аномальная жара до +40 – 42 градусов. Причиной такой погоды является мощный антициклон, который блокирует поступление влаги и прохлады из Атлантики.

Пиковые дни жары прогнозируют с 13 по 16 июля. В то же время можно надеяться на постепенное ослабление жары с 20 июля.