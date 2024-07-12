Так, когда именно ждать похолодание, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда снизится температура

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, 12 – 14 июля на территории нашего государства также ожидается жаркая погода. Ночью столбики термометров будут достигать +19 – +25 градусов, днем +35 – +39. А в Одесской, Николаевской и Херсонской областях снова чрезвычайная жара +40 – +41 градус.

Кстати, в большинстве областей будет без осадков. Только на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 3 – 10 метров в секунду.

Накануне синоптик Наталья Птуха рассказала, что с 15 июля жара ослабнет.

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Температурные рекорды

В этом году жара бьет рекорды. Так, 10 июля в Николаеве зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений как для июля, так и для всего лета.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Кроме этого, температурный рекорд для этого дня зафиксировали в Харькове. Там температура достигла до +35,8 градуса. Последний раз рекордную температуру 10 июля фиксировали в 2002 году.

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Также 10 июля новый максимальный суточный температурный рекорд зафиксировали в Запорожье. В среднем за сутки воздух прогрелся до +30,1 градуса. Температура в областном центре на 0,4 градуса превысила средний суточный показатель, зафиксированный еще в 1996 году.

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