Так, когда именно ждать похолодание, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Когда снизится температура
По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, 12 – 14 июля на территории нашего государства также ожидается жаркая погода. Ночью столбики термометров будут достигать +19 – +25 градусов, днем +35 – +39. А в Одесской, Николаевской и Херсонской областях снова чрезвычайная жара +40 – +41 градус.
Кстати, в большинстве областей будет без осадков. Только на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно восточный, 3 – 10 метров в секунду.
Накануне синоптик Наталья Птуха рассказала, что с 15 июля жара ослабнет.
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Как пережить жару / Инфографика 24 Канала
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Температурные рекорды
- В этом году жара бьет рекорды. Так, 10 июля в Николаеве зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений как для июля, так и для всего лета.
- Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
- Кроме этого, температурный рекорд для этого дня зафиксировали в Харькове. Там температура достигла до +35,8 градуса. Последний раз рекордную температуру 10 июля фиксировали в 2002 году.
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- Также 10 июля новый максимальный суточный температурный рекорд зафиксировали в Запорожье. В среднем за сутки воздух прогрелся до +30,1 градуса. Температура в областном центре на 0,4 градуса превысила средний суточный показатель, зафиксированный еще в 1996 году.
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- К слову, во Львове 10 июля воздух прогрелся до +32,2 градуса, что является абсолютным рекордом для этого дня за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд, – +31,5 градуса фиксировали еще в 2002 году.