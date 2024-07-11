В Южной Корее были очень сильные дожди. Жертвами стихии стали 5 человек, еще тысячи жителей вынуждены были эвакуироваться. Смотрите также На Киев надвигается гроза: синоптики объявили штормовое предупреждение Выпало более 10% от среднегодового количества осадков В результате дождей было задержано несколько рейсов и поездов, а также был нанесен серьезный ущерб инфраструктуре по всей стране. По данным метеорологов, в Кунсане выпало 131,7 миллиметра дождя всего за один час. Это стало рекордом для всей страны. Последствия непогоды в Южной Корее / Фото из соцсети Х В некоторых районах за два дня выпало более 10% от среднегодового количества осадков. Это самый высокий показатель с момента начала учета в 1907 году. В частности, в Нонсане затопило многоквартирный дом. Там в лифте погиб мужчина. В другом регионе 70-летний мужчина погиб в результате оползня. Одну машину с человеком унесло потоком воды, а в Тегу 60-летнего мужчину засосало в дренажную трубу, когда он проверял свое овощное поле. Из-за наводнения сотни жителей покинули свои дома.