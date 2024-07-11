У Південній Кореї були дуже сильні дощі. Жертвами стихії стали 5 людей, ще тисячі жителів змушені були евакуюватися. Дивіться також На Київ насувається гроза: синоптики оголосили штормове попередження Випало понад 10% від середньорічної кількості опадів Внаслідок дощів було затримано кілька рейсів і поїздів, а також було завдано серйозної шкоди інфраструктурі по всій країні. За даними метеорологів, у Кунсані випало 131,7 міліметра дощу всього за одну годину. Це стало рекордом для всієї країни. Наслідки негоди у Південній Кореї / Фото з соцмережі Х У деяких районах за два дні випало понад 10% від середньорічної кількості опадів. Це найвищий показник з моменту початку обліку в 1907 році. Зокрема, у Нонсані затопило багатоквартирний будинок. Там в ліфті загинув чоловік. В іншому регіоні 70-річний чоловік загинув унаслідок зсуву ґрунту. Одну машину з людиною віднесло потоком води, а в Тегу 60-річного чоловіка засмоктало в дренажну трубу, коли він перевіряв своє овочеве поле. Через повінь сотні жителів покинули свої будинки.