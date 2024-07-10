Опасные метеорологические явления будут наблюдаться до конца суток. Поэтому киевлянам стоит быть осмотрительными и соблюдать правила безопасности во время грозы.
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Киевлян предупредили о непогоде
Синоптики предупредили, что на Киев и область надвигается непогода.
В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 10 июля – гроза. И уровень опасности, желтый,
– предупредили синоптики.
Предупреждение о непогоде в Киеве и области / Инфографика Укргидрометцентра
Кроме того, в Киеве и области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому украинцам стоит быть осторожными при обращении с огнем.
Синоптики также добавляют, что аномальная жара будет сохраняться до конца недели. Столбики термометров поднимутся до рекордных +40 градусов. Температура начнет падать во второй и третьей декадах месяца, однако температура воздуха все равно будет выше климатической нормы.