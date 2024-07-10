Сколько дней будет очень сильная жара, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Аномальная жара в Украине

Эксперт писал, что до середины июля на территории нашего государства ожидается период аномально жаркой и сухой погоды с максимальными показателями температуры воздуха местами до +40 градусов.

Кибальчич прогнозировал, что ночью среды +18 – +24 градуса, днем +28 – +33. Впрочем, в центральных, южных и восточных областях +35 – +40 градусов.

В четверг, 11 июля, температура воздуха ночью +19 – +24, днем +29 – +34. В центральных, южных, восточных областях и на Закарпатье +35 – +40 градусов.

В пятницу ночью +17 – +22, на юге местами до +25 градусов. Днем +30 – +35, в центральных, южных и местами западных областях +34 – +39.

В субботу, 13 июля, ночью в Украине преимущественно +17 – +22 градуса, лишь в южных областях и Крыму местами до +25 градусов, днем +33 – +39.

В последний день недели в Украине также сохранится аномальная жара. Впрочем, уже не везде. В части областей несколько похолодает. Так, 14 июля днем +34 – +39, на Западе уже +26 – +31.

Кстати, ранее синоптик ранее синоптик писал, что на протяжении второй и третьей декады месяца температура снизится. Однако среднесуточные показатели температуры все еще будут превышать климатическую норму.