Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт спрогнозировал, где именно будут идти осадки в ближайшие дни.

Обратите внимание Сильные грозовые ливни: где будет больше всего осадков в июле

Где будут дожди и грозы

Кибальчич отметил, что во вторник, 9 июля, на Западе, а также местами на Херсонщине и Николаевщине возможны небольшие кратковременные грозовые дожди, преимущественно днем.

Далее, в среду, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода. Преимущественно без осадков.

Сухо и жарко будет и в четверг. Впрочем, не везде. Днем на крайнем Западе и в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди. Кроме того, местами возможны град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В пятницу, 12 июля, на большей части территории нашего государства продолжится период аномальной жары и отсутствия осадков. А в субботу днем на Западе снова кое-где пройдут локальные грозовые ливни в сопровождении шквалов и града.

В воскресенье, 14 июля, местами в западной части также возможны кратковременные грозовые дожди. На остальной территории страны уже сухо и жарко.