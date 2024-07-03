Где именно будет больше всего лить в июле, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Синоптик сделал прогноз на месяц.

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В каких областях больше всего будет лить

Эксперт отметил, что аномальная жара накроет большинство территорий нашего государства. Днем максимальные показатели могут достичь +34 – +39 градусов.

И если в западных и северных областях жаркая погода не задержится надолго, то центральные, южные и восточные будут находиться под палящим солнцем и при отсутствии дождей в течение ближайшей недели, а то и даже дольше.

Синоптик объяснил, что виновником такой жаркой и сухой погоды станет блокировочный синоптический процесс над районами Средней и Верхней Волги, связанный с теплым высотным антициклоном. Поскольку он будет малоподвижным и локализуется именно над Восточной Европой, сложатся благоприятные условия для постепенного прогрева и "застоя" воздушной массы, циркулирующей в его пределах.

Западные области Украины будут находиться в более комфортной и менее жаркой воздушной массе с большим количеством дождей, благодаря более динамичным процессам в атмосфере и преобладанию циклонической деятельности,

– отметил Кибальчич.

Также добавил во второй и третьей декаде июля распределятся пятнисто и неравномерно по территории Украины. Впрочем, суммарное количество за месяц окажется выше нормы в западных регионах, около нормы в северной и центральной части, а также ниже нормы на Юге и Востоке.

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Кстати, в отдельные дни грозовые ливни будут сопровождаться градом и шквалами до 17 – 23 метров в секунду.

Количество осадков в западных регионах может достичь в течение месяца 130 – 180% от нормы, в северных около нормы, в южных и восточных областях ориентировочно 50 – 70% от месячной нормы,

– отметил синоптик.

Добавил, что в связи с ожидаемым дефицитом дождей, на большей части Левобережья ожидаются благоприятные условия для почвенной засухи и высокий уровень пожарной опасности в лесных районах.