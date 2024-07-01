По прогнозам синоптиков, утренние кратковременные дожди во Львове сменятся значительными осадками во второй половине дня. Гидрометцентр предупреждает о грозах, местами град и шквалы.
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Штормовое предупреждение для Львовщины
ГСЧС Львовской области подтверждает штормовой прогноз, отмечая, что порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, а град будет иметь диаметр от 6 до 19 миллиметров.
Значительные дожди могут вызвать селевые потоки.
Во второй половине дня ожидаются значительные дожди. Грозы, местами град. Ветер южный с переходом на западный, умеренный,
– пишет Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
В то же время Львовоблэнерго призывает людей соблюдать правила безопасности во время непогоды:
- закрыть все двери и окна в доме;
- на улице держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;
- не парковать транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.
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Добавим, что температура ночью на Львовщине составит от 17 до 22 градусов. Если температура в течение темного периода суток составит не ниже 20 градусов тепла, то ночь можно считать тропической.
Днем стоит ожидать от 24 до 29 градусов тепла.