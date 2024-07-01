За прогнозами синоптиків, ранкові короткочасні дощі у Львові зміняться значними опадами в другій половині дня. Гідрометцентр попереджає про грози, місцями град і шквали.

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Штормове попередження для Львівщини

ДСНС Львівської області підтверджує штормовий прогноз, зазначаючи, що пориви вітру можуть досягати 22 метрів на секунду, а град матиме діаметр від 6 до 19 міліметрів.

Значні дощі можуть спричинити селеві потоки.

У другій половині дня очікуються значні дощі. Грози, подекуди град. Вітер південний з переходом на західний, помірний,

– пише Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Водночас Львівобленерго закликає людей дотримуватись правил безпеки під час негоди:

зачинити усі двері та вікна в помешканні;

на вулиці триматися подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;

не паркувати транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями.

Зверніть увагу! У разі виявлення пошкоджень електромережі, слід зберігати дистанцію не менше 8 метрів та очікувати прибуття фахівців. Відходити від небезпечної зони варто лише дрібними ковзаючими кроками.

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Додамо, що температура вночі на Львівщині становитиме від 17 до 22 градусів. Якщо температура протягом темного періоду доби становитиме не нижче 20 градусів тепла, то ніч можна вважати тропічною.

Удень варто очікувати від 24 до 29 градусів тепла.