У яких регіонах очікується зниження температури до +18 градусів, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Чи можливі у липні заморозки, де буде найспекотніше, а де – найбільше литиме: погода на місяць
Похолодання в липні
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 1 – 3 липня у західних областях знову пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.
На решті території утримається спекотна погода без опадів. Тільки у вівторок і середу в більшості північних та Вінницькій областях подекуди будуть короткочасні грозові дощі.
Температура вночі +17 – +24 градуси, вдень +29 – +34. Однак, на Півдні та Сході місцями сильна спека +35 – +37 градусів.
У західних областях 2 – 3 липня спека поступово спаде до +18 – +23,
– попередили синоптики.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, прохолодна погода утримається щонайменше до 5 липня. Вночі температура може сягнути +12 градусів.
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Західні області накриє похолодання / Скриншоти з Укргідрометцентру
Погода на липень
- Середня місячна температура в липні передбачається в межах +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18 градусів, що на 1,5 – 2,0 градуси вище за норму.
- Тим часом місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри. Однак, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.
- Якщо говорити про кліматичну характеристику, абсолютний мінімум температури в липні сягає +1 – +9; на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму подекуди +10 – +12 градусів, на високогір'ї Карпат 0 – -1 градус.
- Абсолютний максимум +34 – +39,9. Однак, у південних, східних і Дніпропетровській областях, а ще в Криму подекуди навіть +40 – +41 градус, у гірських районах +26 – +33.