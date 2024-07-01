У яких регіонах очікується зниження температури до +18 градусів, передає 24 Канал.

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Похолодання в липні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 1 – 3 липня у західних областях знову пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози. Вдень в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.

На решті території утримається спекотна погода без опадів. Тільки у вівторок і середу в більшості північних та Вінницькій областях подекуди будуть короткочасні грозові дощі.

Температура вночі +17 – +24 градуси, вдень +29 – +34. Однак, на Півдні та Сході місцями сильна спека +35 – +37 градусів.

У західних областях 2 – 3 липня спека поступово спаде до +18 – +23,

– попередили синоптики.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, прохолодна погода утримається щонайменше до 5 липня. Вночі температура може сягнути +12 градусів.

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Західні області накриє похолодання / Скриншоти з Укргідрометцентру

Погода на липень