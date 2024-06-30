Синоптик Ігор Кібальчич детальної розповів, якою буде погода в другий місяць літа. Також сказав, коли чекати похолодання.

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Прогноз погоди на липень

Липень – найтепліший місяць року. Абсолютні максимуми досягали в окремі роки +36 – +41 градуса, особливо у східних та південних областях України.

Також спостерігаються потужні грозові процеси, які супроводжуються випаданням локальних, але сильних злив, часом з градом і шквалистим посиленням вітру.

Липень – це єдиний місяць року, коли жодного разу не фіксувалися заморозки в будь-якій точці України (за винятком високогір'я Карпат) за весь період метеорологічних спостережень,

– наголосив Ігор Кібальчич.

Експерт зауважив, що цього року липень почнеться з аномальної спеки, яка охопить більшу частину території нашої держави. Максимальні денні показники у першій декаді можуть сягнути навіть +34 – +39 градусів.

"Якщо в західних та північних регіонах спекотна погода не затримається надовго, то ось центральні, південні та східні області перебуватимуть під палючим сонцем та за відсутності дощів впродовж найближчого тижня, а то й навіть довше", – спрогнозував синоптик.

Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

Також зазначив, що західні області України перебуватимуть у більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів, завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності.

Протягом другої й третьої декади липня температура в Україні дещо знизиться. Втім, середньодобові показники все одно будуть перевищувати кліматичну норму.

Опади в другій і третій декаді місяця розподіляться плямисто і нерівномірно по території, але їх сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах, близько норми в північній частині та центрі країни, а також нижчою за норму на Півдні та Сході. В окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися шквалами до 17 – 23 метрів на секунду та градом,

– написав синоптик.

Додав, враховуючи прогнозовані особливості атмосферної циркуляції, очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2,0 – 3,5 градуса з максимальними відхиленнями у південних та східних регіонах.

У західних і північних середня температура за липень становитиме близько +21 – +23 градуси, у Карпатському регіоні +17 – +19. Тим часом у центральних, південних та східних областях +24 – +27, що може бути на рівні рекордних показників для окремих пунктів.

Кількість опадів у західних регіонах може досягти протягом місяця 130 – 180% від норми, у північних близько норми, у південних і східних областях орієнтовно 50 – 70% від місячної норми,

– зазначив Кібальчич.

У зв'язку з очікуваним дефіцитом дощів, упродовж місяця на більшій частині Лівобережжя очікуються сприятливі умови для ґрунтової посухи й найвищий рівень пожежної небезпеки в лісових районах.