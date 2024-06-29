Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 30 червня

Температура вночі становитиме 16 – 21 градус, вдень 29 – 34 градуси. У південних та центральних областях місцями буде сильна спека 35 – 36 градусів. Натомість на високогір'ї Карпат вночі 10 – 15 градусів, вдень 22 – 27 градусів.

Загалом в обласних центрах вдень середня температура буде такою:

Київ +30...+32,

Ужгород +30..+32,

Львів +31...+33,

Івано-Франківськ +31...+33,

Тернопіль +31...+33,

Чернівці +31...+33,

Хмельницький +31...+33,

Луцьк +31...+33,

Рівне +31...+33,

Житомир +31...+33,

Вінниця +31...+33,

Одеса +31...+33,

Миколаїв +31...+33,

Херсон +31...+33,

Сімферополь +29...+31,

Кропивницький +31...+33,

Черкаси +31...+33,

Чернігів +31...+33,

Суми +31...+33,

Полтава +31...+33,

Дніпро +31...+33,

Запоріжжя +31...+33,

Донецьк +30...+32,

Луганськ +30...+32,

Харків +30...+32.

Прогноз погоди на 30 червня по Київщині

Опадів у столиці також не буде. Температура у Києві вночі становитиме 19 – 21 градусів, вдень 30 – 32 градусів. Тим часом по області вночі 16 – 21 градус, вдень 29 – 34 градуси.