Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.
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Прогноз погоди на 30 червня
Температура вночі становитиме 16 – 21 градус, вдень 29 – 34 градуси. У південних та центральних областях місцями буде сильна спека 35 – 36 градусів. Натомість на високогір'ї Карпат вночі 10 – 15 градусів, вдень 22 – 27 градусів.
Загалом в обласних центрах вдень середня температура буде такою:
- Київ +30...+32,
- Ужгород +30..+32,
- Львів +31...+33,
- Івано-Франківськ +31...+33,
- Тернопіль +31...+33,
- Чернівці +31...+33,
- Хмельницький +31...+33,
- Луцьк +31...+33,
- Рівне +31...+33,
- Житомир +31...+33,
- Вінниця +31...+33,
- Одеса +31...+33,
- Миколаїв +31...+33,
- Херсон +31...+33,
- Сімферополь +29...+31,
- Кропивницький +31...+33,
- Черкаси +31...+33,
- Чернігів +31...+33,
- Суми +31...+33,
- Полтава +31...+33,
- Дніпро +31...+33,
- Запоріжжя +31...+33,
- Донецьк +30...+32,
- Луганськ +30...+32,
- Харків +30...+32.
Прогноз погоди на 30 червня по Київщині
Опадів у столиці також не буде. Температура у Києві вночі становитиме 19 – 21 градусів, вдень 30 – 32 градусів. Тим часом по області вночі 16 – 21 градус, вдень 29 – 34 градуси.