Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.
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Прогноз погоды на 30 июня
Температура ночью составит 16 – 21 градус, днем 29 – 34 градуса. В южных и центральных областях местами будет сильная жара 35 – 36 градусов. Зато на высокогорье Карпат ночью 10 – 15 градусов, днем 22 – 27 градусов.
Всего в областных центрах днем средняя температура будет такой:
- Киев +30...+32,
- Ужгород +30...+32,
- Львов +31...+33,
- Ивано-Франковск +31...+33,
- Тернополь +31...+33,
- Черновцы +31...+33,
- Хмельницкий +31...+33,
- Луцк +31...+33,
- Ровно +31...+33,
- Житомир +31...+33,
- Винница +31...+33,
- Одесса +31...+33,
- Николаев +31...+33,
- Херсон +31...+33,
- Симферополь +29...+31,
- Кропивницкий +31...+33,
- Черкассы +31...+33,
- Чернигов +31...+33,
- Сумы +31...+33,
- Полтава +31...+33,
- Днепр +31...+33,
- Запорожье +31...+33,
- Донецк +30...+32,
- Луганск +30...+32,
- Харьков +30...+32.
Прогноз погоды на 30 июня по Киевской области
Осадков в столице также не будет. Температура в Киеве ночью составит 19 – 21 градусов, днем 30 – 32 градусов. Между тем по области ночью 16 – 21 градус, днем 29 – 34 градуса.