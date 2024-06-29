Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды на 30 июня

Температура ночью составит 16 – 21 градус, днем 29 – 34 градуса. В южных и центральных областях местами будет сильная жара 35 – 36 градусов. Зато на высокогорье Карпат ночью 10 – 15 градусов, днем 22 – 27 градусов.

Всего в областных центрах днем средняя температура будет такой:

Киев +30...+32,

Ужгород +30...+32,

Львов +31...+33,

Ивано-Франковск +31...+33,

Тернополь +31...+33,

Черновцы +31...+33,

Хмельницкий +31...+33,

Луцк +31...+33,

Ровно +31...+33,

Житомир +31...+33,

Винница +31...+33,

Одесса +31...+33,

Николаев +31...+33,

Херсон +31...+33,

Симферополь +29...+31,

Кропивницкий +31...+33,

Черкассы +31...+33,

Чернигов +31...+33,

Сумы +31...+33,

Полтава +31...+33,

Днепр +31...+33,

Запорожье +31...+33,

Донецк +30...+32,

Луганск +30...+32,

Харьков +30...+32.

Прогноз погоды на 30 июня по Киевской области

Осадков в столице также не будет. Температура в Киеве ночью составит 19 – 21 градусов, днем 30 – 32 градусов. Между тем по области ночью 16 – 21 градус, днем 29 – 34 градуса.