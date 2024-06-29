Каким же будет второй месяц лета в Украине в этом году, или ждать сильной жары, передает 24 Канал.
Обратите внимание Сильные грозовые ливни снова накроют некоторые области
Погода на июль 2024 года
По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле предполагается в пределах +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18 градусов, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.
Между тем месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра. Однако, в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.
Июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, и периодами жаркой засушливой погоды,
– отметили синоптики.
Кстати, если говорить о климатической характеристике, абсолютный минимум температуры в июле достигает +1 – +9; на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +12 градусов, на высокогорье Карпат 0 – -1 градус.
Абсолютный максимум +34 – +39,9. Однако, в южных, восточных и Днепропетровской областях, а еще в Крыму местами даже +40 – +41 градус, в горных районах +26 – +33.
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Прогноз на трое суток
- Синоптики писали, что в течение 29 июня – 1 июля ожидается жаркая погода. Ночью +15 – +21 градус, на побережье морей до +23.
- Днем субботы +27 – +32, в воскресенье и понедельник +30 – +34 градуса.
- Кстати, 1 июля в южной части, центральных областях и на Прикарпатье кое-где сильная жара +35 – + 37 градусов.
- В целом без осадков, только днем 29 июня и 1 июля в большинстве западных областей снова пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
- Кстати, ранее в комментарии 24 Каналу метеоролог Вера Балабух рассказывала, что этим летом самая высокая температура ожидается в июле и первой половине августа, особенно в южных и юго-восточных областях.