Так, Укргідрометцентр оголосив на 1 липня штормове попередження. Очікуються значні дощі, грози, град і шквали.

Зверніть увагу Чи можливі у липні заморозки, де буде найспекотніше, а де – найбільше литиме: погода на місяць

Погода на 1 липня

Синоптики попередили, що 1 липня вдень у західних областях пройдуть грози, в окремих районах град, шквали 15 – 20 метрів на секунду. Також зазначили, що у Волинській, Львівській та Закарпатській областях очікуються значні дощі. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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Штормове попередження на 1 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Тим часом решті території утримається жарка без опадів погода. Тільки 2 – 3 липня у більшості північних та Вінницькій областях місцями також пройдуть короткочасні грозові дощі.

Вночі +17 – +24 градуси, вдень +29 – +34 градуси. На Півдні та Сході подекуди сильна спека +35 – +37 градусів. На Заході 2 – 3 липня спека поступово спаде до +18 – +23 градусів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Погода на липень

В Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура в липні передбачається в межах +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18 градусів, що на 1,5 – 2,0 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри. Однак, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.

Також синоптики зауважили, що липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, і періодами жаркої посушливої погоди.

Цікаво! Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що липень – це єдиний місяць року, коли жодного разу не фіксувалися заморозки в будь-якій точці України (за винятком високогір'я Карпат) за весь період метеорологічних спостережень.