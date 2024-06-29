Аномальна спека охопить більшу частину території України. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода на липень в Україні

Експерт зауважив, що цього року центральний місяць календарного літа розпочнеться з аномальної спеки. Вона охопить більшу частину території нашої держави.

Максимальні денні показники у першій декаді липня можуть досягати позначок +34 – +39 градусів,

– спрогнозував Кібальчич.

Додав, якщо в західних і північних регіонах спекотна погода надовго не затримається, то центральні, південні та східні перебуватимуть під палючим сонцем і за відсутності дощів впродовж найближчого тижня, чи навіть довше.

Синоптик пояснив, що винуватцем такої спекотної та сухої погоди стане блокувальний синоптичний процес над районами Середньої та Верхньої Волги, пов'язаний з теплим висотним антициклоном. Оскільки він буде малорухомим і локалізуватиметься саме над Східною Європою, складуться сприятливі умови для поступового прогріву та "застою" повітряної маси, що циркулює в його межах.

Тим часом західні області України перебуватимуть в більш комфортній і менш спекотній повітряній масі з великою кількістю дощів, завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності.

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Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

До речі, липень традиційно називають маківкою літа. Саме цього місяця середня температура повітря зазвичай найвища. Абсолютні показники максимальної досягали в окремі роки +36 – +41 градуса, особливо у східних та південних областях України.

Окрім того, у липні спостерігаються потужні грозові процеси, що супроводжуються випаданням локальних, але сильних злив, часом з градом та шквалистим посиленням вітру.

"Також липень – це єдиний місяць року, коли жодного разу не фіксувалися заморозки в будь-якій точці України (за винятком високогір'я Карпат) за весь період метеорологічних спостережень", – зазначив Кібальчич.