Аномальная жара охватит большую часть территории Украины. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода на июль в Украине

Эксперт отметил, что в этом году центральный месяц календарного лета начнется с аномальной жары. Она охватит большую часть территории нашего государства.

Максимальные дневные показатели в первой декаде июля могут достигать отметок +34 – +39 градусов,

– спрогнозировал Кибальчич.

Добавил, если в западных и северных регионах жаркая погода надолго не задержится, то центральные, южные и восточные будут находиться под палящим солнцем и при отсутствии дождей в течение ближайшей недели, или даже дольше.

Синоптик объяснил, что виновником такой жаркой и сухой погоды станет блокировочный синоптический процесс над районами Средней и Верхней Волги, связанный с теплым высотным антициклоном. Поскольку он будет малоподвижным и локализоваться именно над Восточной Европой, сложатся благоприятные условия для постепенного прогрева и "застоя" воздушной массы, циркулирующей в его пределах.

Тем временем западные области Украины будут находиться в более комфортной и менее жаркой воздушной массе с большим количеством дождей, благодаря более динамичным процессам в атмосфере и преобладанию циклонической деятельности.

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Как пережить жару / Инфографика 24 Канала

Кстати, июль традиционно называют макушкой лета. Именно в этом месяце средняя температура воздуха обычно самая высокая. Абсолютные показатели максимальной достигали в отдельные годы +36 – +41 градуса, особенно в восточных и южных областях Украины.

Кроме того, в июле наблюдаются мощные грозовые процессы, сопровождающиеся выпадением локальных, но сильных ливней, иногда с градом и шквалистым усилением ветра.

"Также июль – это единственный месяц года, когда ни разу не фиксировались заморозки в любой точке Украины (за исключением высокогорья Карпат) за весь период метеорологических наблюдений", – отметил Кибальчич.