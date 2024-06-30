Так, Укргидрометцентр объявил на 1 июля штормовое предупреждение. Ожидаются значительные дожди, грозы, град и шквалы.

Обратите внимание Возможны ли в июле заморозки, где будет жарче всего, а где – будет лить больше всего: погода на месяц

Погода на 1 июля

Синоптики предупредили, что 1 июля днем в западных областях пройдут грозы, в отдельных районах град, шквалы 15 – 20 метров в секунду. Также отметили, что в Волынской, Львовской и Закарпатской областях ожидаются значительные дожди. Это I уровень опасности, желтый.

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Штормовое предупреждение на 1 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

Тем временем на остальной территории сохранится жаркая без осадков погода. Только 2 – 3 июля в большинстве северных и Винницкой областях местами также пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ночью +17 – +24 градуса, днем +29 – +34 градуса. На Юге и Востоке местами сильная жара +35 – +37 градусов. На Западе 2 – 3 июля жара постепенно спадет до +18 – +23 градусов. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

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Погода на июль

В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в июле предполагается в пределах +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18 градусов, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра. Однако, в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.

Также синоптики отметили, что июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, и периодами жаркой засушливой погоды.

Интересно! Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что июль – это единственный месяц года, когда ни разу не фиксировались заморозки в любой точке Украины (за исключением высокогорья Карпат) за весь период метеорологических наблюдений.