Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Отметил, что в течение следующих 7 дней погоду будет определять аномально жаркая и сухая воздушная масса. Она поступит из пустынных регионов Средней Азии.

Обратите внимание Сильные грозовые ливни: где будет больше всего осадков в июле

Аномальная жара в Украине

На фоне высокого атмосферного давления существенных дождей не предвидится. Только в отдельные дни на Западе малоактивные атмосферные фронты принесут с собой локальные грозовые ливни.

Температурный фон существенно превысит норму, а дневные максимальные значения температуры местами могут достичь рекордных показателей за весь период метеорологических наблюдений,

– отметил Кибальчич.

Также отметил, что ожидаемые погодные условия могут негативно повлиять на состояние здоровья, а еще привести к перебоям в подаче электроэнергии. Чтобы избежать рисков солнечного и теплового удара, стоит ограничить время пребывания в дневные часы на открытом солнце и в помещениях, слабо проветриваемых. Кроме того, употреблять достаточное количество жидкости.

Важно! Сильная жара и отсутствие осадков приведет к чрезвычайному уровню пожарной опасности. Поэтому стоит свести к минимуму появление вероятных источников открытого огня на природе.

Синоптик также показал карту, на которой представлен прогноз средней аномалии температуры воздуха в Европе за период с 8 по 15 июля 2024 года. Заметил, что самая жаркая погода ожидается в Украине и местами в странах Балканского полуострова.