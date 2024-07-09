Синоптики предупредили, что осадков преимущественно не будет в течение этих дней. Однако 9 июля и 11 июля возможны дожди.

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Какую погоду прогнозируют синоптики

Синоптики рассказали, что 9 июля будет дождливо на Западе, Востоке, днем – в Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Кроме того, днем 11 июля местами небольшой кратковременный дождь и гроза будут на Закарпатье и в Карпатах.

Спеку стоит ждать ночью до 20 – 25 градусов тепла, днем до 35 – 38 градусов на Юге, Востоке, в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

Также синоптики прогнозируют:

10 – 11 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайную жару до 40 градусов тепла . В остальных областях ночью – 15 – 22 градуса тепла;

. В остальных областях ночью – 15 – 22 градуса тепла; днем 9 июля – 26 – 33 градуса тепла, 10 – 11 июля – до 30 – 34 градуса;

в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черновицкой областях местами 35 – 37 градусов тепла.

Кстати, Украину ждет аномальная жара. В частности, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в течение следующих 7 дней будет аномально жаркая и сухая воздушная масса, которая поступит из пустынных регионов Средней Азии. Подробнее о жаре читайте по ссылке.