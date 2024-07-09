Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич. Експерт спрогнозував, де саме йтимуть опади найближчими днями.

Зверніть увагу Сильні грозові зливи: де буде найбільше опадів у липні

Де будуть дощі та грози

Кібальчич зазначив, що у вівторок, 9 липня, на Заході, а також подекуди на Херсонщині й Миколаївщині можливі невеликі короткочасні грозові дощі, переважно вдень.

Далі, в середу, на всій території України очікується малохмарна погода. Переважно без опадів.

Сухо та спекотно буде й у четвер. Втім, не всюди. Вдень на крайньому Заході та в Карпатах пройдуть короткочасні грозові дощі. Окрім того, подекуди можливі град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У п'ятницю, 12 липня, на більшій частині території нашої держави продовжиться період аномальної спеки та відсутності опадів. А в суботу вдень на Заході знову подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду.

У неділю, 14 липня, подекуди в західній частині також можливі короткочасні грозові дощі. На решті території країни вже сухо та спекотно.