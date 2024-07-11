На ближайшие сутки для Подкарпатского воеводства Польши, которое граничит с Украиной, объявили самый высокий уровень предупреждения. Это связано с приближением грозового фронта.

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Возможны значительные осадки и шквальный ветер

Для восточной части страны объявили красный уровень предупреждения из-за прогнозируемых сильных гроз со шквальным ветром.

На большинстве территории предупреждение действует до 21 часов 11 июля, однако для Подкарпатского воеводства, которое граничит с Львовщиной – до 7:30 утра по польскому времени.

Местами возможны осадки даже до 60 миллиметров на квадратный метр, шквалы ветра до 120 километров в час и крупный град.

Повышенная опасность из-за непогоды в целом ожидается по всей территории страны. В частности опасность будет в Варминско-Мазурском, части Западнопоморского и Силезского воеводств.

Перед этим в Польше прошли сильные ливни. Спасатели за прошедшие сутки совершили более 2700 выездов, чтобы убирать поваленные деревья и откачивать воду.