Также Дуда упомянул встречу с Зеленским и польский центр, где будут обучаться украинские военные.
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Что сказал Дуда о вступлении Украины в НАТО
Этот саммит приглашение, вероятнее всего, не пришлет. Но я надеюсь, что это станет фактом на следующем саммите НАТО, который состоится в Гааге,
– сказал польский президент перед началом заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне.
Речь о предстоящем саммите НАТО в Гааге 24 – 26 июня 2025 года.
По словам Дуды, дискуссия касается только сроков, когда Украина получит формальное приглашение в НАТО. О том, должна ли Украина присоединиться к Альянсу, уже не идет речь – это очевидно.
Никто извне не имеет права блокировать членство Украины в Альянсе. Украинцы должны сами выбрать и решить, что они принадлежат к западному демократическому сообществу.
Но война в нашем государстве должна закончиться на момент принятия в НАТО, иначе Альянс будет вынужден присоединиться к войне. А НАТО этого не хочет.
Ранее Йенс Столтенберг назвал пять шагов, которые приблизят Украину к вступлению в НАТО.