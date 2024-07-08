Владимир Зеленский 8 июля 2024 года прибыл в Польшу для встречи с президентом Анджеем Дудой и премьером страны Дональдом Туском.

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Дуда и Зеленский обсудили вступление в НАТО

Президент Польши заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО и готов отстаивать это на юбилейном саммите, который состоится 9 – 11 июля в Вашингтоне.

Вопрос принятия Украины в НАТО должен быть обусловлен только одним – волей украинского народа. Если это так – Альянс не должен колебаться,

– заявил Анджей Дуда.

По словам политика, если на саммите НАТО прозвучит голос в пользу Украины, то это, "безусловно, будет голос Польши".

Начало процесса вступления Украины в НАТО было бы очень важным сигналом, с одной стороны, для украинского общества – оно имело бы огромное психологическое значение, повышая моральный дух защитников Украины, а с другой – это также был бы сильный голос в адрес агрессора, в адрес России, показывая последовательность политики Альянса,

– заявил президент Польши.

Украина подписала соглашение по безопасности с Польшей

8 июля Украина заключила двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей. Соглашение состоит из 10 разделов, которые охватывают вопросы политической, военной, экономической и т.д. поддержки. Также в нем прописано двустороннее сотрудничество в случае будущей угрозы агрессии.

Среди ключевых положений документа – обязательство Польши предоставить несколько пакетов военной помощи до конца 2024 года и продолжить такую поддержку в течение 10 лет действия соглашения. Кроме этого, Варшава также рассмотрит возможность предоставления Украине не менее дополнительной эскадрильи МиГ-29 (не менее 14 истребителей).