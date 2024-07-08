Украинский лидер встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Также он планирует поговорить с премьером страны Дональдом Туском.

Смотрите также К саммиту НАТО: Столтенберг анонсировал новую помощь Украине, что туда войдет

Визит Зеленского в Польшу

О его приезде накануне саммита НАТО, который запланирован на 9 – 11 июля, сообщали Дональд Туск и глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Прем’єр Дональд Туск говоритиме з президентом Зеленським про членство України у НАТО", – сказав заступник міністра.

По данным местных СМИ, Владимир Зеленский сначала встретится с главой польского правительства в Варшаве, а позже поедет в президентский дворец, чтобы провести переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

После этого он непосредственно поедет в Вашингтон в Соединенные Штаты, чтобы попасть на саммит Североатлантического альянса.

Во время встречи будет подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности,

– говорят СМИ.