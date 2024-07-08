Український лідер зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також він планує поговорити з прем'єром країни Дональдом Туском.

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Візит Зеленського до Польщі

Про його приїзд напередодні саміту НАТО, який заплановано протягом 9 – 11 липня, повідомляли Дональд Туск та очільник польського МЗС Радослав Сікорський.

"Прем’єр Дональд Туск говоритиме з президентом Зеленським про членство України у НАТО", – сказав заступник міністра.

За даними місцевих ЗМІ, Володимир Зеленський спершу зустрінеться з главою польського уряду у Варшаві, а пізніше поїде до президентського палацу, аби провести переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зазначається, що після цього він безпосередньо поїде до Вашингтону у Сполучені Штати, аби потрапити на саміт Північноатлантичного альянсу.

Під час зустрічі буде підписано угоду про довгострокову співпрацю у сфері безпеки,

– кажуть ЗМІ.