Про це заявив генсек НАТО. Також Єнс Столтенберг наголосив, єдиний спосіб досягти миру – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою.

Важливо Ми не можемо отримати ще один "Мінськ", – Столтенберг про мирні переговори з Росією

Нова допомога Україні від НАТО

Посадовець наголосив, усі союзники погодилися з тим, що потрібно зробити більше для України, як за допомогою нової підготовки, так і довгострокових зобов'язань.

Також я очікую, що до саміту який розпочнеться наступного тижня, члени Альянсу зроблять нові оголошення щодо посилення ППО та боєприпаси,

– наголосив генсек.

Водночас підкреслив, те, що Орбан був у Москві, не змінює спільних рішень, які ухвалили члени НАТО. Також розповів, що Альянс візьме на себе надання та координацію допомоги Україні у сфері безпеки. Буде створене командування в Німеччині з матеріально-технічними центрами на сході, щоб допомогти подолати домінування техніки, а також для навчання для українських сил.

Генсек зауважив, що це великий і важливий результат саміту для забезпечення більш міцної основи для того, як союзники підтримують Україну.

Найважливіше, що ми повинні зробити, це посилити нашу підтримку, щоб забезпечити перемогу України. Це передумова будь-якого майбутнього членства України,

– підкреслив Столтенберг.

Окрім того, посадовець переконаний, що єдиний спосіб досягти миру – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою.

Він має сісти й прийняти рішення, за якого Україна переважатиме як суверенна, незалежна держава в Європі. І єдиний спосіб переконати Путіна, що він не виграє на полі бою, – військова підтримка України з-за кордону,

– наголосив генсек.

Підсумував, що довготривале переговорне рішення для України, вимагає її військової підтримки.