Об этом заявил генсек НАТО. Также Йенс Столтенберг отметил, единственный способ достичь мира – убедить Путина, что он не победит на поле боя.

Важно Мы не можем получить еще один "Минск", – Столтенберг о мирных переговорах с Россией

Новая помощь Украине от НАТО

Чиновник отметил, все союзники согласились с тем, что нужно сделать больше для Украины, как с помощью новой подготовки, так и долгосрочных обязательств.

Также я ожидаю, что до саммита, который начнется на следующей неделе, члены Альянса сделают новые объявления по усилению ПВО и боеприпасы,

– подчеркнул генсек.

В то же время подчеркнул, то, что Орбан был в Москве, не меняет общих решений, которые приняли члены НАТО. Также рассказал, что Альянс возьмет на себя предоставление и координацию помощи Украине в сфере безопасности. Будет создано командование в Германии с материально-техническими центрами на востоке, чтобы помочь преодолеть доминирование техники, а также для обучения для украинских сил.

Генсек заметил, что это большой и важный результат саммита для обеспечения более прочной основы для того, как союзники поддерживают Украину.

Самое важное, что мы должны сделать, это усилить нашу поддержку, чтобы обеспечить победу Украины. Это предпосылка любого будущего членства Украины,

– подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, чиновник убежден, что единственный способ достичь мира – убедить Путина, что он не победит на поле боя.

Он должен сесть и принять решение, при котором Украина будет преобладать как суверенное, независимое государство в Европе. И единственный способ убедить Путина, что он не выиграет на поле боя, – военная поддержка Украины из-за границы,

– подчеркнул генсек.

Подытожил, что долговременное переговорное решение для Украины, требует ее военной поддержки.