Владимир Зеленский заверил, что решение по F-16 будет "очень скоро". А вот Энтони Блинкен заявил, что первые F-16 из Дании и Нидерландов сейчас направляются в Украину.

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Что поможет Украине стать членом НАТО

Я ожидаю, что союзники одобрят существенный пакет помощи, который будет состоять из пяти элементов (...) Они составляют мощный мост для Украины к членству в Альянсе. Я уверен, что страны-союзники повторят свое обязательство, что Украина станет членом НАТО,

– высказался генсек.

5 шагов, которые приблизят Украину к Альянсу:

командование НАТО для Украины для предоставления помощи по безопасности и обучения солдат;

долгосрочное обязательство продолжать поддержку Украины;

новые объявления о немедленной военной помощи, в том числе по ПВО;

новые двусторонние соглашения по безопасности между странами НАТО и Украиной;

шаг к обеспечению полной оперативной совместимости между армиями НАТО и Украины, в том числе новый тренировочный центр в Польше.

По словам Столтенберга, союзники могут согласовать сильный месседж относительно членства Украины. Но конкретные формулировки еще не известны.

Союзники согласны, что Украина должна войти в НАТО, но не ясно, когда это произойдет. В то же время те шаги, которые делают сейчас, помогут упростить членство Украины, когда придет время. Сейчас наше государство и Североатлантический альянс движутся навстречу друг другу.

"Тот факт, что мы будем иметь командование НАТО из 700 человек, расположенное в Германии, а также хабы в восточной части Альянса для упрощения обучения и помощь в сфере безопасности для Украины также является частью приближения Украины к НАТО", – добавил Столтенберг.