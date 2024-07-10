Также, выступая на мероприятии в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне, он анонсировал "мощный пакет" для Украины в течение нескольких следующих дней. Заметим, что Дания и Нидерланды уже начали процесс передачи Украине западных истребителей F-16.

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Что известно о передаче F-16 для Украины

Правительства США, Нидерландов и Дании сообщили в среду, 10 июля, что первые из более 60 реактивных истребителей F-16 американского производства "на пути в Украину".

Истребители F-16 сейчас находятся на пути в Украину из Дании и Нидерландов,

– заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Во время своего выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, он добавил, что в течение следующих нескольких дней будет представлен "мощный пакет" для Украины, который построит четкий и прочный "мост" для членства Украины в НАТО.

Объявление о передаче самолетов было сделано на второй день саммита НАТО в Вашингтоне, подчеркивая стремление 32 членов Альянса показать шаги, которые он предпринимает для укрепления украинской армии.

Впрочем, в издании отмечают, что это также иллюстрирует проблемы, с которыми столкнулись западные партнеры Киева в подготовке достаточного количества украинских пилотов, доставке самолетов и вооружении их оружием, способным укрепить обороноспособность Украины.

Когда F-16 от Дании и Нидерландов прибудут

Согласно заявлению Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, правительства Дании и Нидерландов начали передачу самолетов в Киев. Голландцы пообещали первую партию из 24 боевых самолетов, тогда как Дания заявила, что пришлет 19.

Сейчас идет процесс передачи этих F-16, и Украина начнет летать на F-16 этим летом,

– говорится в заявлении.

Бельгия и Норвегия также пообещали предоставить Украине F-16, и их истребители будут доставлены позже.

Как на передачу истребителей отреагировал Зеленский

Владимир Зеленский поблагодарил США, Данию и Нидерланды за достижение цели всех украинцев – усиление украинских ВВС.

Это четкий сигнал того, что способность России терроризировать украинский народ, города и общины будет и в дальнейшем уменьшаться. F-16 также будут использованы для усиления противовоздушной обороны Украины,

– сказал гарант.

Президент также выразил уверенность в том, что американские истребители помогут защитить украинцев от атак России. В частности, он вспомнил смертельный удар по "Охматдету."

Почему F-16 для Украины так необходимы

Украинские официальные лица говорят, что F-16 помогут Киеву сбивать российские ракеты, направленные на украинские города, и помогут ВСУ отбросить войска Москвы на линии фронта. Они также могут быть оснащены ракетами "воздух – воздух", способными поражать цели внутри России, если реактивные самолеты смогут избежать российской противовоздушной обороны вблизи границы.

Пока неясно, получит ли Украина такие ракеты в достаточном количестве, чтобы существенно укрепить свою оборону. Многие страны НАТО не решаются передавать ракеты среднего класса "воздух – воздух" AIM-120 и другое передовое оружие.

Также не исключено, что страны, которые предоставляют ракеты и авиацию, будут ограничивать Украину в использовании их для ударов по территории России.

Важно! Дания и Нидерланды не заявили, что будут вводить ограничения на использование Киевом своих F-16.

В издании отметили, что представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил на прошлой неделе, что более десятка пилотов обучаются как в Дании, так и в США, но США и другие страны отказались сообщить, сколько пилотов и технического обслуживания прошли обучение.