Також виступаючи на заході в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, він анонсував "потужний пакет" для України впродовж декількох наступних днів. Зауважимо, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі Україні західних винищувачів F-16.

Дивіться також Інакше протистояти Росії буде непросто: Зеленський відповів, скільки F-16 потрібно Україні

Що відомо про передачу F-16 для України

Уряди США, Нідерландів і Данії повідомили в середу, 10 липня, що перші з понад 60 реактивних винищувачів F-16 американського виробництва "на шляху до України".

Винищувачі F-16 зараз перебувають на шляху до України з Данії та Нідерландів,

– заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Під час свого виступу на саміті НАТО у Вашингтоні, він додав, що протягом наступних кількох днів буде представлений "потужний пакет" для України, який побудує чіткий і міцний "міст" для членства України в НАТО.

Оголошення про передачу літаків було зроблене на другий день саміту НАТО у Вашингтоні, підкреслюючи прагнення 32 членів Альянсу показати кроки, які він вживає для зміцнення української армії.

Втім, у виданні зазначають, що це також ілюструє проблеми, з якими зіткнулися західні партнери Києва у підготовці достатньої кількості українських пілотів, доставці літаків та озброєння їх зброєю, здатною зміцнити обороноздатність України.

Коли F-16 від Данії та Нідерландів прибудуть

Згідно із заявою Байдена, прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, уряди Данії та Нідерландів почали передачу літаків до Києва. Голландці пообіцяли першу партію з 24 бойових літаків, тоді як Данія заявила, що надішле 19.

Зараз триває процес передачі цих F-16, і Україна почне літати на F-16 цього літа,

– йдеться в заяві.

Бельгія та Норвегія також пообіцяли надати Україні F-16, і їх винищувачі буде доставлено пізніше.

Як на передачу винищувачів відреагував Зеленський

Володимир Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за досягнення мети всіх українців – посилення українських ВПС.

Це чіткий сигнал того, що здатність Росії тероризувати український народ, міста і громади буде й надалі зменшуватись. F-16 також будуть використані для посилення протиповітряної оборони України,

– сказав гарант.

Президент також висловив впевненість у тому, що американські винищувачі допоможуть захистити українців від атак Росії. Зокрема, він пригадав смертельний удар по "Охматдиту."

Чому F-16 для України такі необхідні

Українські офіційні особи кажуть, що F-16 допоможуть Києву збивати російські ракети, спрямовані на українські міста, і допоможуть ЗСУ відкинути війська Москви на лінії фронту. Вони також можуть бути оснащені ракетами "повітря-повітря", здатними вражати цілі всередині Росії, якщо реактивні літаки зможуть уникнути російської протиповітряної оборони поблизу кордону.

Поки неясно, чи отримає Україна такі ракети в достатній кількості, щоб суттєво зміцнити свою оборону. Багато країн НАТО не наважуються передавати ракети середнього класу "повітря-повітря" AIM-120 та іншу передову зброю.

Також не виключено, що країни, які надають ракети та авіацію, обмежуватимуть Україну у використанні їх для ударів по території Росії.

Важливо! Данія та Нідерланди не заявили, що вводитимуть обмеження на використання Києвом своїх F-16.

У виданні зазначили, що речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив минулого тижня, що більше десятка пілотів навчаються як у Данії, так і в США, але США та інші країни відмовилися повідомити, скільки пілотів і технічного обслуговування пройшли навчання.