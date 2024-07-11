Сколько еще дней она будет, когда снизится температура, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда похолодает

Эксперт отметил, что до середины июля ожидается период аномально жаркой и сухой погоды с максимальными показателями температуры воздуха местами до +40 градусов.

Кибальчич прогнозировал, что днем четверга будет +29 – +34 градуса. Впрочем, в центральных, южных, восточных областях и на Закарпатье +35 – +40 градусов.

Ночью пятницы +17 – +22, на Юге местами до +25 градусов. Днем +30 – +35, а в центральных, южных и местами западных областях +34 – +39.

В субботу ночью преимущественно +17 – +22 градуса. Только в южных областях и Крыму местами до +25 градусов. Днем +33 – +39.

В воскресенье в Украине также сохранится аномальная жара. Впрочем, уже не везде. В части областей несколько похолодает.

Температура воздуха ночью +18 – +23, днем +34 – +39, в западных областях +26 – +31 градус,

– отметил Кибальчич.

Кстати, ранее синоптик также писал, что в течение второй и третьей декады месяца температура снизится. Однако отмечал эксперт, среднесуточные показатели температуры все еще будут превышать климатическую норму.