Скільки ще днів вона буде, коли знизиться температура, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли похолодає

Експерт зазначив, що до середини липня очікується період аномально спекотної та сухої погоди з максимальними показниками температури повітря місцями до +40 градусів.

Кібальчич прогнозував, що вдень четверга буде +29 – +34 градуси. Втім, у центральних, південних, східних областях та на Закарпатті +35 – +40 градусів.

Вночі п'ятниці +17 – +22, на Півдні подекуди до +25 градусів. Вдень +30 – +35, а в центральних, південних і подекуди західних областях +34 – +39.

У суботу вночі переважно +17 – +22 градуси. Тільки в південних областях і Криму подекуди до +25 градусів. Вдень +33 – +39.

У неділю Україні також збережеться аномальна спека. Втім, уже не всюди. У частині областей дещо похолодає.

Температура повітря вночі +18 – +23, вдень +34 – +39, у західних областях +26 – +31 градус,

– зазначив Кібальчич.

До речі, раніше синоптик також писав, що протягом другої й третьої декади місяця температура знизиться. Однак, наголошував експерт, середньодобові показники температури все ще перевищуватимуть кліматичну норму.