Так, столбики термометров снова будут показывать высокие показатели температуры. К тому же на большей части территории будет без осадков. Смотрите также Более 40 градусов жары: еще 4 города Украины обновили температурные рекорды Какой будет погода 12 июля По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей сухая жаркая погода. Температура ночью будет колебаться в пределах 20 – 25 градусов. В то же время днем прогнозируют сильную жару и южных областей. Так, 35 – 39 градусов прогнозируют в подавляющем количестве областей, а вот жителей Одесской, Николаевской и Херсонской местами постигнет жара 40 – 41 градусов тепла. В западных областях переменная облачность, без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни днем местами кратковременный дождь, гроза, – говорится в сообщении. Отмечается, что температура ночью там будет достигать 17 – 22, а днем будет колебаться в пределах 30 – 34. На высокогорье Карпат синоптики прогнозируют ночью 15 – 20 градусов тепла, а днем 20 – 25. Кроме того, ветер будет двигаться в основном в восточном направлении со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Какая температура будет в областных центрах Киев +31...+33, Ужгород +34...+36, Львов +31...+33, Ивано-Франковск +32...+34, Тернополь +31...+33, Черновцы +32...+34, Хмельницкий +31...+33, Луцк +31...+33, Ровно +31...+33, Житомир +31...+33, Винница +36...+38, Одесса +34...+36, Николаев +37...+39, Херсон +37...+39, Симферополь +36...+38, Кропивницкий +35...+37, Черкассы +34...+36, Чернигов +31...+33, Сумы +31...+33, Полтава +34...+36, Днепр +35...+37, Запорожье +35...+37, Донецк +32...+34, Луганск +30...+32, Харьков +33...+35. Погода в Украине 12 июля / Карта Укргидрометцентра