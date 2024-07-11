Так, стовпчики термометрів знову показуватимуть високі показники температури. До того ж на більшій частині території буде без опадів. Дивіться також Понад 40 градусів спеки: ще 4 міста України оновили температурні рекорди Якою буде погода 12 липня За даними Укргідрометцентру, у більшості областей суха спекотна погода. Температура вночі коливатиметься у межах 20 – 25 градусів. Водночас вдень прогнозують сильну спеку та південних областей. Так, 35 – 39 градусів прогнозують у переважній кількості областей, а от жителів Одещини, Миколаївщини та Херсонщини місцями спіткає спека 40 – 41 градусів тепла. У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза, –йдеться у повідомленні. Зазначається, що температура вночі там сягатиме 17 – 22, а вдень коливатиметься у межах 30 –34. На високогір'ї Карпат синоптики прогнозують вночі 15 –20 градусів тепла, а вдень 20 – 25.Крім того, вітер буде рухатися здебільшого у східному напрямку зі швидкістю 5 –10 метрів за секунду. Яка температура буде в обласних центрах Київ +31...+33, Ужгород +34...+36, Львів +31...+33, Івано-Франківськ +32...+34, Тернопіль +31...+33, Чернівці +32...+34, Хмельницький+31...+33, Луцьк+31...+33, Рівне+31...+33, Житомир+31...+33, Вінниця +36...+38, Одеса +34...+36, Миколаїв +37...+39, Херсон+37...+39, Сімферополь+36...+38, Кропивницький +35...+37, Черкаси +34...+36, Чернігів+31...+33, Суми+31...+33, Полтава +34...+36, Дніпро +35...+37, Запоріжжя +35...+37, Донецьк +32...+34, Луганськ +30...+32, Харків +33...+35. Погода в Україні 12 липня / Карта Укргідрометцентру