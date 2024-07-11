Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня. Окрім цього, добові температурні рекорди побили й Харків, Львів та Запоріжжя.

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Температурний рекорд в Миколаєві

Поки що ми маємо тільки один рекорд. Це Миколаїв, де температура вчора була +40,5 градусів. Це рекорд для Миколаєва за всю історію спостережень як для цього місяця, так для всього літа,

– сказала вона.

Вона зазначила, що до цього максимальна температура в Миколаєві була 40 градусів.

Водночас, за словами Голені, у Миколаївській області температура зараз ще вища. Наприклад, у Вознесенську фіксували +41 градус.

Окрім цього температурний рекорд, проте лише для цього дня, зафіксували у Харкові. Там позначки сягнули +35,8. Востаннє рекордну температуру 10 липня фіксували 2002 року.

Також 10 липня новий максимальний добовий температурний рекорд зафіксували у Запоріжжі. В середньому за добу повітря прогрілося до +30,1 градуса. Температура повітря в обласному центрі на 0,4 градуси перевищила середній добовий показник, зафіксований у 1996 році.

У середу, 10 липня, у Львові показники термометра сягнули +32,2 градуса, що є абсолютним рекордом для цього дня за всю історію спостережень. Попередній рекорд, +31,5 градуса тепла, фіксували 2002 року.

До слова, 11 липня температура у південній частині, східних та центральних областях вночі буде +20...+25 градусів, вдень очікується сильна спека +35...+39 градусів. Крім цього, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека, +40 градусів.