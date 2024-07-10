В Україні буде триматися суха спекотна погода. Проте лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза.
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Якою буде погода в Україні
Очікується, що вітер буде переважно північно-східний, на заході країни південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура у південній частині, східних та центральних областях вночі буде +20...+25 градусів, вдень очікується сильна спека +35...+39 градусів.
Крім цього, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека, +40 градусів. На решті територій вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси (на високогір'ї Карпат вночі температура буде +15...+20 градусів, вдень +21...+26 градусів).
Якою буде погода на Київщині
У️ столиці та області очікується суха спекотна погода з температурою вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси;
У Києві вночі синоптики прогнозують +20...+22 градуси, вдень +32...+34 градуси. Вітер очікується північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +31...+33,
- Ужгород +31...+33,
- Львів +31...+33,
- Івано-Франківськ +31...+33,
- Тернопіль +31...+33,
- Чернівці +31...+33,
- Хмельницький +31...+33,
- Луцьк +31...+33,
- Рівне +31...+33,
- Житомир +31...+33,
- Вінниця +36...+38,
- Одеса +37...+39,
- Миколаїв +38...+40,
- Херсон +38...+40,
- Сімферополь +32...+34,
- Кропивницький +35...+37,
- Черкаси +36...+38,
- Чернігів +31...+33,
- Суми +31...+33,
- Полтава +36...+38,
- Дніпро +36...+38,
- Запоріжжя +36...+38,
- Донецьк +34...+36,
- Луганськ +33...+35,
- Харків +36...+38.
Прогноз погоди на 11 липня / Укргідрометцентр