В Україні буде триматися суха спекотна погода. Проте лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза.

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Якою буде погода в Україні

Очікується, що вітер буде переважно північно-східний, на заході країни південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура у південній частині, східних та центральних областях вночі буде +20...+25 градусів, вдень очікується сильна спека +35...+39 градусів.

Крім цього, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека, +40 градусів. На решті територій вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси (на високогір'ї Карпат вночі температура буде +15...+20 градусів, вдень +21...+26 градусів).

Якою буде погода на Київщині

У️ столиці та області очікується суха спекотна погода з температурою вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси;

У Києві вночі синоптики прогнозують +20...+22 градуси, вдень +32...+34 градуси. Вітер очікується північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +31...+33,

Ужгород +31...+33,

Львів +31...+33,

Івано-Франківськ +31...+33,

Тернопіль +31...+33,

Чернівці +31...+33,

Хмельницький +31...+33,

Луцьк +31...+33,

Рівне +31...+33,

Житомир +31...+33,

Вінниця +36...+38,

Одеса +37...+39,

Миколаїв +38...+40,

Херсон +38...+40,

Сімферополь +32...+34,

Кропивницький +35...+37,

Черкаси +36...+38,

Чернігів +31...+33,

Суми +31...+33,

Полтава +36...+38,

Дніпро +36...+38,

Запоріжжя +36...+38,

Донецьк +34...+36,

Луганськ +33...+35,

Харків +36...+38.



Прогноз погоди на 11 липня / Укргідрометцентр