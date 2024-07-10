В Украине будет держаться сухая жаркая погода. Однако только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами возможны кратковременные дожди и гроза.
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Какой будет погода в Украине
Ожидается, что ветер будет преимущественно северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в южной части, восточных и центральных областях ночью будет +20...+25 градусов, днем ожидается сильная жара +35...+39 градусов.
Кроме этого, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара, +40 градусов. На остальной территории ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса (на высокогорье Карпат ночью температура будет +15...+20 градусов, днем +21...+26 градусов).
Какой будет погода на Киевщине
В️ столице и области ожидается сухая жаркая погода с температурой ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса;
В Киеве ночью синоптики прогнозируют +20...+22 градуса, днем +32...+34 градуса. Ветер ожидается северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +31...+33,
- Ужгород +31...+33,
- Львов +31...+33,
- Ивано-Франковск +31...+33,
- Тернополь +31...+33,
- Черновцы +31...+33,
- Хмельницкий +31...+33,
- Луцк +31...+33,
- Ровно +31...+33,
- Житомир +31...+33,
- Винница +36...+38,
- Одесса +37...+39,
- Николаев +38...+40,
- Херсон +38...+40,
- Симферополь +32...+34,
- Кропивницкий +35...+37,
- Черкассы +36...+38,
- Чернигов +31...+33,
- Сумы +31...+33,
- Полтава +36...+38,
- Днепр +36...+38,
- Запорожье +36...+38,
- Донецк +34...+36,
- Луганск +33...+35,
- Харьков +36...+38.
Прогноз погоды на 11 июля / Укргидрометцентр