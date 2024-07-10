В Украине будет держаться сухая жаркая погода. Однако только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами возможны кратковременные дожди и гроза.

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Какой будет погода в Украине

Ожидается, что ветер будет преимущественно северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура в южной части, восточных и центральных областях ночью будет +20...+25 градусов, днем ожидается сильная жара +35...+39 градусов.

Кроме этого, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара, +40 градусов. На остальной территории ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса (на высокогорье Карпат ночью температура будет +15...+20 градусов, днем +21...+26 градусов).

Какой будет погода на Киевщине

В️ столице и области ожидается сухая жаркая погода с температурой ночью +18...+23 градуса, днем +29...+34 градуса;

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +20...+22 градуса, днем +32...+34 градуса. Ветер ожидается северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +31...+33,

Ужгород +31...+33,

Львов +31...+33,

Ивано-Франковск +31...+33,

Тернополь +31...+33,

Черновцы +31...+33,

Хмельницкий +31...+33,

Луцк +31...+33,

Ровно +31...+33,

Житомир +31...+33,

Винница +36...+38,

Одесса +37...+39,

Николаев +38...+40,

Херсон +38...+40,

Симферополь +32...+34,

Кропивницкий +35...+37,

Черкассы +36...+38,

Чернигов +31...+33,

Сумы +31...+33,

Полтава +36...+38,

Днепр +36...+38,

Запорожье +36...+38,

Донецк +34...+36,

Луганск +33...+35,

Харьков +36...+38.



Прогноз погоды на 11 июля / Укргидрометцентр