Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Кроме этого, суточные температурные рекорды побили и Харьков, Львов и Запорожье.

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Температурный рекорд в Николаеве

Пока мы имеем только один рекорд. Это Николаев, где температура вчера была +40,5 градусов. Это рекорд для Николаева за всю историю наблюдений как для этого месяца, так для всего лета,

– сказала она.

Она отметила, что до этого максимальная температура в Николаеве была 40 градусов.

В то же время, по словам Голени, в Николаевской области температура сейчас еще выше. Например, в Вознесенске фиксировали +41 градус.

Кроме этого температурный рекорд, однако только для этого дня, зафиксировали в Харькове. Там отметки достигли +35,8. Последний раз рекордную температуру 10 июля фиксировали в 2002 году.

Также 10 июля новый максимальный суточный температурный рекорд зафиксировали в Запорожье. В среднем за сутки воздух прогрелся до +30,1 градуса. Температура воздуха в областном центре на 0,4 градуса превысила средний суточный показатель, зафиксированный в 1996 году.

В среду, 10 июля, во Львове показатели термометра достигли +32,2 градуса, что является абсолютным рекордом для этого дня за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд, +31,5 градуса тепла, фиксировали в 2002 году.

К слову, 11 июля температура в южной части, восточных и центральных областях ночью будет +20...+25 градусов, днем ожидается сильная жара +35...+39 градусов. Кроме этого, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами чрезвычайная жара, +40 градусов.