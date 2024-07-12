Так, коли саме чекати похолодання, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли знизиться температура

За оновленим прогнозом Укргідрометцентру, 12 – 14 липня на території нашої держави також очікується спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +19 – +25 градусів, вдень +35 – +39. А в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях знову надзвичайна спека +40 – +41 градус.

До речі, у більшості областей буде без опадів. Тільки на Закарпатті, Прикарпатті та Волині місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно східний, 3 – 10 метрів на секунду.

Напередодні синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що з 15 липня спека послабиться.

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Як пережити спеку / Інфографіка 24 Каналу

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Температурні рекорди

Цього року спека б'є рекорди. Так, 10 липня в Миколаєві зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень як для липня, так і для всього літа.

Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Окрім цього, температурний рекорд для цього дня зафіксували у Харкові. Там температура сягнула до +35,8 градуса. Востаннє рекордну температуру 10 липня фіксували 2002 року.

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Також 10 липня новий максимальний добовий температурний рекорд зафіксували у Запоріжжі. У середньому за добу повітря прогрілося до +30,1 градуса. Температура в обласному центрі на 0,4 градуса перевищила середній добовий показник, зафіксований ще у 1996 році.

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