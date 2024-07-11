Де будуть опади найближчими днями, з посиланням на прогноз синоптиків, пише 24 Канал. Зверніть увагуПохолоданню бути: коли знизиться температура Дощі та грози В Укргідрометцентрі попередили, що упродовж 12 – 14 липня на території нашої держави очікується спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів сягнуть +19 – +25 градусів. Вдень +35 – +39, а на Одещині, Миколаївщині й Херсонщині подекуди надзвичайна спека +40 – +41 градус. Тільки у п'ятницю на Заході вночі +17 – +22. Вдень +30 – +34 градуси. В більшості областей без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині місцями короткочасний дощ, гроза, – зазначили синоптики. Додали, що вітер буде переважно східний, 3 – 10 метрів на секунду. Зверніть увагуПонад 40 градусів спеки: ще 4 міста України оновили температурні рекорди Прогноз погоди на 12 – 14 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, очікується, що 15 липня опадів в Україні може бути більше. Так, дощі та грози прогнозують у Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Житомирській, Чернігівській і Сумській областях. Дивіться також У Польщі оголосили найвище попередження для регіону, що межує з Україною Орієнтовний прогноз погоди на 15 липня / Скриншот з Укргідрометцентру А вже 16 липня, ймовірно, в Україні знову буде без опадів. Втім, надзвичайна спека понад + 40 градусів наразі також не очікується. Цікаво"Кліматичні острови": іспанське місто вигадало унікальний спосіб боротьби зі спекою Погода на місяць Раніше синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря в липні 2024 року в Україні передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18, що на 1,5 – 2, вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметрів, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.