Про чергові температурні рекорди розповів Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

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У Карпатах температурні рекорди

10 липня 2024 року в Яремче та на Пожижевській максимальна температура повітря була вищою від попередніх рекордних значень для цього дня та становила:

+29,5 градусів в Яремче;

+25,5 градусів на вершині Пожижевська.

Тим часом в населеному пункті Долина максимальна температура досягла попереднього рекордного значення 10 липня 2002 року та становила +30 градусів.

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Зазначимо, що найближчими днями в Україні зберігатиметься аномальна спека до +40 – 42 градусів. Причиною такої погоди є потужний антициклон, який блокує надходження вологи та прохолоди з Атлантики.

Пікові дні спеки прогнозують з 13 по 16 липня. Водночас можна сподіватись на поступове послаблення спеки з 20 липня.