Влада Києва закликає жителів столиці бути обережними та надала рекомендації, як можна вберегтися або полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття.

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Київ побив 3 температурні рекорди

Укргідрометцентр повідомив, що 11 липня максимальна температура повітря у Києві досягла 34,2 градуса, що на 0,5 градусів вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Тим часом мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7° градуса. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3° градуса.

Також, за даними синоптиків, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1 градуса, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5 градусів, а кліматичну норму – на 7,2 градуса.

Коли очікується пік спеки

Синоптики прогнозують, що аномальна спека в Києві може тривати до 17 липня. До 14 липня в більшості регіонів максимальна температура становитиме 35 – 38 градусів, а пік спеки очікується 14 – 17 липня.

Невдовзі на сайті 24 Каналу вийде інтерв'ю з синоптикинею про температурні рекорди з прогнозами щодо бажаного похолодання.

Як допомогти собі під час спеки:

уникайте тривалого перебування надворі;

віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин;

прикривайте тіло, щоб захистити шкіру від сонячних опіків, наносьте сонцезахисні засоби;

одягайте головний убір, носіть сонцезахисні окуляри;

пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю;

віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів;

часто робіть водні процедури й приймайте душ кімнатної температури;

варто не виконувати інтенсивні фізичні навантаження і тренування.

Довідка. У випадку теплового удару телефонуйте за номером "103".