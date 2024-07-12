Влада Києва закликає жителів столиці бути обережними та надала рекомендації, як можна вберегтися або полегшити вплив аномальної спеки на самопочуття.
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Київ побив 3 температурні рекорди
Укргідрометцентр повідомив, що 11 липня максимальна температура повітря у Києві досягла 34,2 градуса, що на 0,5 градусів вище попереднього рекордного показника 1885 року.
Тим часом мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7° градуса. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3° градуса.
Також, за даними синоптиків, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1 градуса, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5 градусів, а кліматичну норму – на 7,2 градуса.
Коли очікується пік спеки
Синоптики прогнозують, що аномальна спека в Києві може тривати до 17 липня. До 14 липня в більшості регіонів максимальна температура становитиме 35 – 38 градусів, а пік спеки очікується 14 – 17 липня.
Як допомогти собі під час спеки:
- уникайте тривалого перебування надворі;
- віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин;
- прикривайте тіло, щоб захистити шкіру від сонячних опіків, наносьте сонцезахисні засоби;
- одягайте головний убір, носіть сонцезахисні окуляри;
- пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю;
- віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів;
- часто робіть водні процедури й приймайте душ кімнатної температури;
- варто не виконувати інтенсивні фізичні навантаження і тренування.