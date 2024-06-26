Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала, когда ожидать официальных результатов тестирования, можно ли пересдать мультитест, какие трудности возникли во время оценивания и как на процесс влияют длительные отключения света и воздушные тревоги. Также она рассказала о том, кто из участников потерял шансы на поступление в этом году и будет ли на НМТ-2025 уже 5 предметов.

В этом году модель НМТ более сложная

Многие участники жаловались, что в этом году НМТ тяжелее, чем в прошлые годы. Действительно ли так и почему?

Нынешняя модель национального мультипредметного теста является более сложной и стала большим вызовом для участников, чем была прошлогодняя. Все потому, что в 2024 году все участники проходят оценивание по четырем учебным предметам. А в прошлом и 2022 году выпускники сдавали три предмета. Очевидно, что тестирование, которое проходит четыре часа с перерывом, сложное, ведь участнику нужно "переключиться" с одного предмета на другой. При этом не потерять концентрацию на втором блоке учебных предметов и стабильно везде показать свой высокий результат.

Если же говорить о заданиях, то сложность тестовых заданий и блоков НМТ не изменилась. Эти тестовые блоки по структуре и по содержанию – абсолютно аналогичны прошлогодним.

А повторялись ли задания на НМТ?

Тестовые формы уникальны на каждую сессию, ведь кто-то из участников мог сфотографировать задание или воспользоваться черновиком и записать условие задания. Поэтому мы не повторяем условия заданий между сессиями. Все тестовые формы уникальны.

Многие родители выпускников этого года заявляли, что не стоило проводить тестирование в течение одного дня, а "разбить" эти четыре предмета в пределах двух дней. Можно ли было так организовать проверку знаний выпускников?

Сдавать 4 предмета в один день, конечно, трудно. Даже организационно это все подготовить трудно. Мы могли бы сделать два дня оцениваний, но получили запросы от участников, которые проходят оценивание за рубежом, – а это до 10% поступающих, – и тех участников, которые проживают на временно оккупированных территориях или на территориях, где есть активные боевые действия. На таких территориях мы, к сожалению, не можем проводить оценивание. Лица, которые хотят сдать НМТ, должны выехать для того, чтобы принять участие в тестировании, в те города, куда они могут. Соответственно таким участникам приходилось бы несколько раз ездить в пункт тестирования – а это чрезвычайная нагрузка: финансовая, организационная, логистическая для родителей этих подростков и для них самих.

Мы проводим тестирование в 32 странах мира, и локаций довольно много. Но наши граждане, которые вынужденно уехали с территории Украины, проживают часто в маленьких населенных пунктах – им нужно ехать в столицы этих стран. За рубежом – это финансово дорого, тем более что подросток сам не путешествует: скорее всего, с мамой, а иногда – с младшими братьями и сестрами, которых просто не с кем оставить. Поэтому стоимость таких поездок была бы настолько большой, что, я уверена, мы бы потеряли часть тех абитуриентов, которые потенциально хотят учиться в Украине и которые желают связать свою жизнь с нашим государством.

Есть ли данные о количестве участников НМТ, которые захотели приехать сдавать тестирование с ВОТ?

В системе регистрации мы не имеем информации об этом. Абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступать в вузы Украины без результатов НМТ. Но мы точно знаем, что такие есть, ведь получаем информацию от них в социальных сетях, а также – заявления на прохождение тестирования в рамках дополнительных сессий, если они, к сожалению, из-за проблем пересечения линии разграничения не смогли приехать на основную сессию.

Воздушные тревоги, ракетные атаки и отключения света стали серьезными вызовами

Какие нарушения чаще всего фиксируют во время НМТ и на что жаловались сами участники?

Бесспорно, вызовом является нынешняя ситуация с отключениями электроэнергии. Хотя мы получаем поддержку от Минэнергетики, Укрэнерго, от всех поставщиков энергетики на местном уровне, но аварийные отключения происходят. Конечно, это большая нагрузка для подростков – ждать, пока восстановят электроснабжение. Кроме того, чрезвычайным вызовом является количество воздушных тревог, ракетные атаки. У нас есть города, в которых 16 и более часов в день может длиться воздушная тревога.

Мы пытались организовать оценивание в укрытиях как можно шире, и ОВА делали все возможное, чтобы все имели такую возможность, но, к сожалению, это не всегда удается из-за высоких требований к укрытиям, в которых проводят оценивание. Ведь в таких хранилищах должен быть бесперебойный интернет, уборные, хорошие вытяжки и т.д., а это довольно дорого и сложно организовать. Однако вызовом является и та ситуация, когда участник три часа ждет в укрытии.

Что делать в случае длительного ожидания?

Если сложилось так, что непредвиденная ситуация длится более 2,5 часа, то участники имеют право принять участие в дополнительной сессии оценивания. Они об этом знают, но не всегда соглашаются на такую отсрочку, ведь не готовы ждать и хотят получить результат в этот же день. Поэтому просят организаторов находиться вместе с ними. Сколько времени можно так ждать, зависит от конкретного экзаменационного центра.

К сожалению, у нас была одна ситуация, когда участники с утра работали до 22:30 из-за нескольких проблем. Их несколько раз просили прекратить оценивание и написать заявления на дополнительную сессию. Но эти участники НМТ на такое не согласились. Поэтому организаторы в этом экзаменационном центре остались, работали и поддерживали участников и готовы были оставаться до последнего участника для решения всех проблем.



Какие вызовы ожидали участников НМТ-2024 / Depositphotos

На сегодня имеем сложную ситуацию с электроэнергией в стране. Как происходит тестирование в случае отключения в это время света? Участники ждут. Если их тестирование прервала не воздушная тревога, когда нужно спускаться в укрытие, а отключение света, то они ожидают в том помещении, в котором проходят тестирование, до возобновления поставок электроэнергии. Ведь помещение оборудовано для того, чтобы можно было продолжить оценивание.

Не преодолел пороговый балл – не поступишь в вуз

Можно ли будет пересдать тест? В частности, если участник недоволен результатами тестирования?

Если мы говорим просто о низком результате поступающего – тогда нельзя. Нужно в этом году пройти пороговые баллы по всем четырем предметам НМТ для того, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсном отборе. Пороговые баллы 2024 года – это 15% от общего количества тестовых баллов по каждому учебному предмету. Минимальный пороговый балл составляет 100 баллов по шкале 100 – 200 баллов. К примеру, по математике надо набрать 5 из 32 тестовых баллов, и в таком случае эти переведенные 100 баллов дадут возможность участвовать в конкурсном отборе. Если же участник не пройдет пороговый балл, то не будет иметь шансов в этом году участвовать во вступительной кампании в вузы.

Что делать абитуриенту, если НМТ во время дополнительной сессии прервала длительная воздушная тревога или длительное отключение света?

В рамках дополнительной сессии у нас значительно меньше участников, соответственно мы имеем немного больше гибкости относительно того, чтобы задерживаться дольше и чтобы тестирование продолжались столько, сколько нужно, чтобы все участники прошли оценивание. Сейчас специальной или третьей сессии не предусмотрели, но гарантируем, что не оставим участников без результатов НМТ. Если так произойдет, что мы не сможем по объективным причинам организовать оценивание для определенных абитуриентов во время дополнительной сессии, будем инициировать изменения в нормативную базу и обеспечим третью сессию, если это будет необходимо.

Участники НМТ, которые уже прошли оценивание, делятся тем, сколько баллов набрали. А когда официально объявят результаты мультитеста?

До 2 июля мы получим результаты основной сессии НМТ в кабинетах участников (результаты участников, которые принимали участие в основных сессиях НМТ до 7 июня включительно, уже разместили в персональных кабинетах, – Образование 24).

В заданиях НМТ-2024 обнаружили ошибки

Возможна ли апелляция по результатам тестирования?

Все задания, которые предлагает УЦОКО, – это задания, ответы на которые проверяет автоматически тестовая система. У нас нет влияния человеческого фактора, то есть нет таких заданий, которые бы проверял экзаменатор и с результатами которых можно было бы не согласиться. После каждой сессии оценивания мы тщательно анализируем полученные базы данных, а также – задания на то, не было ли ошибок в их формулировке или во введении ключей.

Сейчас мы знаем о двух таких ошибках. Решение примут однозначно в пользу участников. Если мы допустили ошибку, то мы компенсируем ее участнику соответствующим баллом. Никаких заявлений подавать не нужно. Такая компенсация произойдет для всех участников соответствующей сессии соответствующего дня.

Что это за ошибки?

Есть ошибка в задании по математике – неправильно были смакетированы варианты ответов (сессия 18 мая, – Образование 24). Там же была небольшая техническая проблема в заданиях по украинскому языку. Но это одна сессия среди большого количества дней тестирования.

Есть участники, которые потеряли шансы на поступление в 2024 году

Кому аннулируют результаты НМТ?

Аннулировать результаты НМТ участникам могут за нарушение правил прохождения тестирования. В частности, если у участника во время происхождения тестирования обнаружили мобильный телефон, наушники, шпаргалки и тому подобное. Или если участник во время оценивания консультировался с кем-то из коллег. Это все приведет к фиксации нарушения в соответствующих протоколах и участнику результаты тестирования аннулируют. Таким образом, этот участник в этом году не будет иметь права больше проходить тестирование.

Есть ли ситуации, когда участники НМТ не смогли закончить тестирование из-за недобросовестного поведения во время оценивания? Сколько человек выгнали из аудиторий за нарушения?

К сожалению, есть такие случаи. Они не единичны. Есть в абсолютно всех регионах Украины и за рубежом. Но их в целом немного. В прошлом году таких лиц-нарушителей было до ста из около 280 тысяч участников тестирования. Но для нас каждая такая ситуация досадная, ведь участник в таком случае теряет право проходить тестирование, не может получить результат и де-факто лишает себя шанса честно пройти тестирование и

поступить самостоятельно.

Были ли случаи жалоб от участников на списывание и ситуации, как в прошлом году, когда посторонние лица могли получать доступ к системе

оценивания удаленно и выполнять мультитест вместо участника?

Таких ситуаций, когда бы постороннее лицо получило доступ к системе тестирования, нет, ведь мы полностью ограничили (еще в прошлом году) такой доступ. Мы применяем специальные технические решения, специальные браузеры, которые ограничивают доступ посторонних лиц к системе. Но сами участники пытаются списывать с помощью телефонов. Также пытаются контактировать со своими учителями, репетиторами по телефону, сфотографировать задание и отправить другу. Таких участников мы идентифицируем сразу, и для них тестирование прекращается.

Задания так могут попасть в сеть, но большинство таких участников не продолжают дальше тестирования.

Сколько лет будут действительны результаты НМТ-2024 ?

Ежегодно утверждают документ, который определяет, какие результаты тестирования действительны. Поэтому я не могу сказать, как будет в следующем году. Но в этом году, напомню, что действительны и результаты НМТ 2022 – 2023 годов, и результаты последнего года традиционного ВНО 2021 года.

В 2025 году на НМТ будет не менее 4 предметов

В прошлом году в Минобразования Украины анонсировали, что в 2025 году участники НМТ будут проходить проверку знаний уже не по 4, а по 5 предметам. Стоит ли уже готовиться будущим выпускникам к такой новации?

Мы надеемся, что так не произойдет, ведь в таком случае будут накладываться два вызова. Первый связан с логистикой участников, ведь вряд ли мы сможем проводить для них оценивание в течение одного дня. Поэтому им придется путешествовать и решать из-за этого финансовые и логистические вопросы. Поэтому мне кажется, что к 5 предметам для всех участников точно не готовы ни они, ни система в рамках тех условий, в которых мы находимся.

Конечно, когда мы будем говорить о Победе и ситуации после войны, тогда модель тестирования может быть другая, но ее заблаговременно анонсируют. В таком случае каждый участник будет сдавать один предмет в один день. Поэтому это может быть несколько предметов, в том числе и 5. При этом государство самостоятельно будет определять приоритеты, то есть то, какие предметы являются обязательными, а какие – по выбору, почему именно так, на какие специальности и тому подобное. В то же время НМТ – это вынужденная система, которая во многом зависит от обстоятельств, в которых мы находимся, и отражает их.

Меньше чем четыре предмета на НМТ уже не будет?

Мне кажется, что вряд ли может быть менее четырех предметов для прохождения оценивания для выпускников, ведь на сегодня все те

предметы, которые внесли в список обязательных, действительно являются ключевыми. А возможность выбора для поступающих является критической, ведь у нас всех есть те предметы, из которых мы проявляемся лучше, которые соответствуют нашим будущим учебным направлениям и интересам абитуриента. Поэтому потерять этот предмет было бы крайне проблематично, по моему мнению. А еще хуже – если бы этот предмет (на выбор – Образование 24) забрали, то это был бы плохой сигнал для вузов о том, что государство определилось с предметами, а другие якобы не являются важными.