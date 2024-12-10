Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Надежды Лещик во время общения с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым. Таким, по ее мнению, может быть решение вопроса компенсации образовательных потерь.

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Лещик предлагает оставлять учеников на второй год обучения

Одним из условий для того, чтобы оставить ученика/ученицу на второй год обучения, могут быть следующие:

наличие начального уровня учебных достижений ребенка;

длительный пропуск уроков;

отсутствие в течение одного учебного семестра по решению педагогического совета, без согласия родителей.

Что такое образовательные потери Образовательные потери – это пробелы в знаниях и навыках, которые возникают у ученичества во время образовательного процесса по сравнению со стандартами образования и ожидаемыми результатами учебных достижений. Образовательные потери могут возникать по разным – как индивидуальных, так и системных – причин.

Почему украинские ученики столкнулись с образовательными потерями