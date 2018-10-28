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      Вибори у Грузії: які зміни очікуються в країні після обрання нового президента

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      28 жовтня у Грузії розпочалися президентські вибори. В країні рекордна кількість бажаючих очолити країну – 25 кандидатів.

      Незважаючи на те, що повноваження нового президента значно уріжуть. Адже країна переходить до парламентської форми правління, але на рік збільшується термін каденції.

      Читайте також: Президентські вибори у Грузії: які шанси у проросійського кандидата

      Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі зранку вже проголосував за свого наступника. Його ж самого у списку немає.

      Проте у бюлетені аж 25 інших кандидатів – це рекорд для президентських виборів. Цьогоріч грузини в останнє напряму обирають президента. Після його інавгурації Грузія стане парламентською республікою. Повноваження президента скоротять до представницьких, а от строк перебування на посаді збільшать – з 5 до 6 років.

      Ці вибори проходить у дуже особливий момент. На тлі цілої низки скандалів, пов’язаних з корупцією, заяв щодо можливої фальсифікації результатів та маніпуляціями виборцями. У Грузії для цього застосовують адміністративний ресурс, працівників державних закладів змушують голосувати за кандидата від влади,
      – сказала засновник Грузинського центру стратегічного аналізу Нодар Харшиладзе.

      Війна не програм, а компроматів. Такою була президенська передвиборча кампанія в Грузії. Найбільше вилили один на одного бруду три основні претенденти на президентське крісло: Саломе Зурабішвілі, Грігол Вашадзе і Давід Бакрадзе. Всі троє у різні періоди посідали посаду міністра закордонних справ Грузії. Вашадзе і Бакрадзе – за президентства Саакашвілі.

      Вони перебувають в опозиції до правлячої партії "Грузинська мрія" і відомі своєю підтримкою колишнього губернатора Одеської області. Вашадзе навіть обіцяє повернути Саакашвілі грузинське громадянство.

      У Грузії припускають, що Вашадзе може проводити проросійську політику, адже він починав свою дипломатичну кар’єру ще у часи СРСР. Натякаючи на його можливі зв’язки з Москвою – активісти по всій країні на передвиборчих плакатах Вашадзе залишили напис " КДБ".


      Плакати Вашадзе

      Політик натомість звинувачує чинну владу у підкупі кандидатів.

      Це абсолютно нечесні вибори. У нас немає грошей. Громадяни, бізнесмени бояться дати бодай копійчину об’єднаній опозиції. А у Саломеї Зурабишвілі, яка править завдяки грошам Бідзіна Іванішвілі, може собі дозволити будь-що. Вона може собі дозволити запустити слонів зі своїми банерами гуляти Грузією,
      – сказав кандидат в президенти Грузії Грігол Вашадзе.

      Офіційно Саломе Зурабішвілі виступає незалежним кандидатом. Але про її підтримку заявляє правляча партія "Грузинська мрія", фінансована олігархом Бідзіном Іванішвілі. Саломе наробила галасу в ЗМІ своїми заявами щодо війни з Росією 2008 року.

      На її думку, саме Грузія спровокувала новий виток конфлікту в Південній Осетії, відреагувавши на російську провокацію. Втім це не значно відбилося на її підтримці. За даними останніх соцопитувань, за неї готові проголосувати 30% виборців. За Вашадзе – 11, а за Бакрадзе – 10.

      Ще навесні вважали, що ці вибори навряд матимуть велике значення і будь-який кандидат від партії влади переможе. Але зараз ситуація змінилася. Тож і для "Грузинської мрії" і для опозиції ставки виявилися значно вище,
      – заявила директор Міжнародної школи кавказьких досліджень Гія Нодія.

      Багато грузинських експертів вже назвали ці вибори генеральною репетицією парламентських, які мають відбутися у 2020 році. І від їхнього результату залежатиме майбутнє країни, адже Грузія перетворюється на парламентську республіку і всі головні рішення ухвалюватимуть саме депутати, а не президент.

      Поки що фахівці очікують на другий тур виборів, адже у жодного кандидата немає шансів набрати понад 50% голосів, аби вибороти президентську посаду вже у першому.

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини політики Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 28 жовтня
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