Президентські вибори у Грузії: які шанси у проросійського кандидата

У Грузії обирають нового президента. У країні вже відкрилися виборчі дільниці, кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25 кандидатів.

Проте повноваження нового президента значно уріжуть.

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Адже країна переходить до парламентської форми правління. Зате на рік збільшується термін каденції. Президент перебуватиме на посаді не 5, а 6 років.

Через це грузини востаннє обирають президента прямим голосуванням. Наступного разу це робитиме колегія виборців. На цих виборах найбільше шансів перемогти у Саломеї Зурабишвілі, Давіда Бакрадзе і Грігола Вашадзе.

В усіх за плечима пост міністра закордонних справ. Вашадзе був головним дипломатом Грузії за часів президентства Саакашвілі. І залишився до нього прихильним. Він навіть обіцяє в разі своєї перемоги помилувати його і повернути громадянство. Його вважають найбільш проросійським кандидатом. Він це заперечує та нарікає, що його найбільшу конкурентку підтримують оліхархи.

Це абсолютно нечесні вибори. У нас немає грошей. Громадяни, бізнесмени бояться дати бодай копійчину об’єднаній опозиції. А у Саломеї Зурабишвілі, яка править завдяки грошам Бідзіна Іванішвілі, може собі дозволити будь-що. Вона може собі дозволити запустити слонів зі своїми банерами гуляти Грузією,

– сказав кандидат в президенти Грузії Грігол Вашадзе.

Відеокоментар Грігола Вашадзе:

Нагадаємо, кандидата в президенти Грузії від партії "Ґірчі" Зураба Джапаридзе 20 жовтня затримали на акції за легалізацію марихуани в Тбілісі. Він роздав в натовпі декілька самокруток, ймовірно з марихуаною.