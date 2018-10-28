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      Президентські вибори у Грузії: які шанси у проросійського кандидата

      496 Читать новость на русском
      Грузія
      Грузія / Фото з відкритих джерел

      У Грузії обирають нового президента. У країні вже відкрилися виборчі дільниці, кількість бажаючих очолити країну рекордна – 25 кандидатів.

      Проте повноваження нового президента значно уріжуть.

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      Адже країна переходить до парламентської форми правління. Зате на рік збільшується термін каденції. Президент перебуватиме на посаді не 5, а 6 років.

      Через це грузини востаннє обирають президента прямим голосуванням. Наступного разу це робитиме колегія виборців. На цих виборах найбільше шансів перемогти у Саломеї Зурабишвілі, Давіда Бакрадзе і Грігола Вашадзе.

      В усіх за плечима пост міністра закордонних справ. Вашадзе був головним дипломатом Грузії за часів президентства Саакашвілі. І залишився до нього прихильним. Він навіть обіцяє в разі своєї перемоги помилувати його і повернути громадянство. Його вважають найбільш проросійським кандидатом. Він це заперечує та нарікає, що його найбільшу конкурентку підтримують оліхархи.

      Це абсолютно нечесні вибори. У нас немає грошей. Громадяни, бізнесмени бояться дати бодай копійчину об’єднаній опозиції. А у Саломеї Зурабишвілі, яка править завдяки грошам Бідзіна Іванішвілі, може собі дозволити будь-що. Вона може собі дозволити запустити слонів зі своїми банерами гуляти Грузією,
      – сказав кандидат в президенти Грузії Грігол Вашадзе.

      Відеокоментар Грігола Вашадзе:

      Нагадаємо, кандидата в президенти Грузії від партії "Ґірчі" Зураба Джапаридзе 20 жовтня затримали на акції за легалізацію марихуани в Тбілісі. Він роздав в натовпі декілька самокруток, ймовірно з марихуаною.

      Теги: Новини політики Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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